Un disegno imperiale La guerra di Putin non finirebbe a Kyiv

L’attuale conflitto di Putin a Kyiv richiama le grandi battaglie storiche degli imperi passati, che si affacciavano dalle nebbie del tempo per affermare il loro ruolo dominante. La storia ci insegna come i conflitti di potere abbiano radici profonde e durature, spesso oltre le vicende immediate. Analizzare queste dinamiche permette di comprendere meglio le motivazioni e le implicazioni di un conflitto che, come molti prima di lui, potrebbe avere ripercussioni oltre il breve termine.

Se ci si ricorda la storia come la imparavamo al liceo non possiamo non osservare che si trattava di epopee secolari di imperi che emergevano dalle nebbie, per occupare il ruolo di protagonista sul.

Guerra in Ucraina, il pugno di Putin e i doveri dell'Ue - Ninna nanna a uno dei sette bambini morti con ventisette adulti in un palazzo di Ternopil sventrato da un missile ipersonico russo. ilmattino.it

La guerra in Ucraina/ La sfida cruciale, ricostruire l'Occidente - Poker, rebus, guazzabuglio, chiamatelo come volete, ma quanto si sta sviluppando attorno alla questione ucraina si rivela un affare sempre più complicato. ilmessaggero.it

