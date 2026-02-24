L' alcolock diventa obbligatorio ecco cosa cambia

L'introduzione dell'alcollock come obbligo nasce dalla necessità di ridurre gli incidenti stradali causati da chi guida in stato di ebbrezza. Da ora, alcuni automobilisti devono soffiare nel dispositivo prima di accendere il motore, per verificare l’assoluta assenza di alcol nel sangue. Questa misura mira a migliorare la sicurezza sulle strade e a prevenire comportamenti pericolosi. La novità riguarda specifici veicoli e categorie di guidatori.

Soffiare prima di accendere il motore diventa un passaggio obbligato. Almeno per alcuni automobilisti. Dal 23 febbraio, con l’attuazione definitiva del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, diventa operativo l’alcolock: un sistema che impedisce l’avviamento del veicolo se rileva alcol nell’organismo del conducente. Il provvedimento riguarda esclusivamente chi è stato condannato per aver guidato con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. La norma era stata varata mesi fa, ma solo ora sono stati chiariti gli aspetti pratici. Sul Portale dell’Automobilista è comparso l’elenco dei dispositivi approvati e delle officine autorizzate al montaggio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

