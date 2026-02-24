È diventato obbligatorio utilizzare l’alcolock

L’obbligo di installare l’alcollock nasce per prevenire incidenti causati dalla guida sotto effetto dell’alcol. Chi ha superato il limite di 0,8 grammi per litro deve ora dotare la propria vettura di questo dispositivo, che impedisce di avviare il motore se il livello di alcol nel respiro è troppo alto. La misura mira a ridurre i rischi sulla strada e a sensibilizzare i guidatori. La prima installazione si sta già diffondendo tra i conducenti coinvolti in controlli recenti.

È un dispositivo che deve installare sull'auto chi è stato condannato per aver guidato con un livello alcolemico superiore a 0,8 grammilitro Da ieri è obbligatoria l’installazione dell’alcolock, il dispositivo che consente di avviare il proprio veicolo solo se non viene rilevata la presenza di alcol nell’organismo. L’obbligo riguarda solo le persone che sono state condannate per aver guidato con un livello di alcol nel sangue superiore a 0,8 grammilitro. In realtà il decreto del ministero dei Trasporti che definiva le regole era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale a luglio, ma fino a oggi non erano ancora stati resi noti quali dispositivi potevano essere utilizzati e quali erano le autofficine autorizzate alla loro installazione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Alcolock obbligatorio in Italia da oggi: il ‘dispositivo antialcol’ potrà costare fino a 2mila euroIl governo ha introdotto l'obbligo di installare l’alcollock, un dispositivo che impedisce di avviare l’auto se si è sotto effetto di alcol, per ridurre gli incidenti stradali.

Via all'obbligo di alcolock. Cosa cambia e come funzionaL’entrata in vigore dell’obbligo di alcolock deriva dalla decisione di rafforzare i controlli sulla guida sotto l’effetto di alcol.

