Australia premier Albanese annuncia commissione inchiesta su strage Bondi Beach

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha annunciato l’istituzione di una commissione di inchiesta sulla strage di Bondi Beach, avvenuta durante una celebrazione di Hanukkah, in cui sono state registrate 15 vittime. L’obiettivo è chiarire le cause dell’evento e garantire una corretta ricostruzione dei fatti. La commissione si occuperà di analizzare le circostanze e proporre eventuali misure per prevenire simili incidenti in futuro.

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha annunciato l'istituzione di una commissione di inchiesta dopo la strage avvenuta a Bondi Beach durante una celebrazione di Hanukkah, in cui sono morte 15 persone. L'inchiesta, guidata dall'ex giudice dell'Alta Corte Virginia Bell, analizzerà la diffusione e le cause dell'antisemitismo, le responsabilità legate all'attacco e formulerà raccomandazioni su sicurezza, coesione sociale e contrasto all'estremismo. Albanese ha definito l'episodio un attacco terroristico antisemita ispirato all'Isis, il più grave mai avvenuto in Australia. Il principale sospettato, Naveed Akram, deve rispondere di numerose accuse, tra cui omicidio e terrorismo.

Un piccolo raduno anti-immigrazione è stato organizzato a Sydney dal gruppo Put Australia. l partecipanti hanno criticato il governo e le azioni intraprese dopo l'attacco di Bondi Beach. Il premier Anthony Albanese ha condannato i raduni anti-immigrazione or - facebook.com facebook

Il pogrom sulla spiaggia. La strage di Sydney era questione di tempo. In Australia antisemitismo fuori controllo (e premier troppo silenzioso). Di @giuliomeotti x.com

