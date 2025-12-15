Un viaggio attraverso trent’anni di storia raccontata sulle pagine del Carlino, con “Fuori Sacco” come protagonista. Un ricordo vivido di eventi, persone e momenti che hanno segnato il tempo, evocando un’atmosfera senza tempo. Un percorso emozionante tra passato e presente, che rivela l’evoluzione di una comunità e di un giornale che ne ha testimoniato le trasformazioni.

© Ilrestodelcarlino.it - La busta della storia ’Fuori Sacco’, trent’anni tra le pagine del Carlino

Mancava soltanto una DeLorean parcheggiata sulla piazza di Fiorano, e poi l’effetto ’ Ritorno al futuro ’ sarebbe stato completo. Perché quello che è successo ieri al teatro Astoria è qualcosa di davvero speciale, non solo per chi ha scritto il libro ’ Fuori Sacco-Quando era bello essere giornalisti ’, che in fondo era un pretesto, per i 23 autori quasi tutti presenti e per le persone che hanno riempito il teatro. In realtà i ragazzi che per oltre trent’anni hanno gravitato attorno alla redazione sassolese de il Resto del Carlino sotto la guida dello storico corrispondente Luigi Giuliani hanno prodotto qualcosa di più un semplice amarcord nostalgico. Ilrestodelcarlino.it

