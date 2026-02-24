La pubblicità Sip gli indizi social e la risposta sibillina di Tim | tre ipotesi dietro il revival dello spot con Massimo Lopez

Il ritorno dello spot Sip con Massimo Lopez ha scatenato diverse ipotesi, tra cui un possibile legame con il recente aumento di discussioni sui social. La pubblicità degli anni '90, trasmessa nuovamente da domenica, ha catturato l’attenzione di molti utenti online, che hanno iniziato a condividere commenti e teorie. La scelta di riproporre quella scena particolare sembra aver acceso il dibattito tra gli appassionati di pubblicità e comunicazione, creando un nuovo interesse intorno al vecchio spot.

Roma, 24 febbraio 2026 – Prima di Sanremo ha rubato la scena a Sanremo. Da domenica, quando è stato trasmesso da tutte le reti tv generaliste italiane, è diventato virale lo storico spot Sip degli anni ’90 con un Massimo Lopez che, in veste di condannato a morte, chiedeva come ultimo desiderio di poter fare una telefonata. La risposta del social media manager di Tim. Lo spot, trasmesso per la prima volta nel 1994, ha catapultato gli over 40 indietro nel tempo accendendo diversi interrogativi. Ma non è passato inosservato nemmeno tra i più giovani. E sui social si sono sprecate le ipotesi, tanto da indurre il social media manager di Tim a rispondere: “Cambia il nome, non la storia” ai tantissimi commenti sul profilo IG dove da giorni vengono pubblicate alcune delle 'reclame' storiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Perché dopo trent'anni è tornato in tv lo spot della Sip con Massimo Lopez: le ipotesi di una strategia TIMIl ritorno dello spot della Sip con Massimo Lopez dopo trent'anni deriva da una strategia di TIM per rafforzare il suo marchio.

Lo spot SIP con Massimo Lopez torna in tv dopo 32 anni ed è un successo. I motivi del revival e cosa c'entra SanremoMassimo Lopez ha riproposto lo storico spot SIP dopo 32 anni, grazie alla sua popolarità tra chi ricorda gli anni '90.

