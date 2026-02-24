La prof Abbondanza e le storie ’A vita piena’

La professoressa Abbondanza ha scritto “’A vita piena” ispirandosi a storie di persone che affrontano momenti difficili. La causa sono le sfide quotidiane che mettono alla prova la loro forza interiore. Nei suoi racconti, descrive come i dettagli più piccoli rivelino le vere emozioni e le trasformazioni interiori. La narrazione si concentra su momenti di svolta, catturando l’attimo in cui la vita cambia. Le sue parole riflettono una profonda attenzione alle sfumature dell’animo umano.

Storie cucite da uno sguardo che sa vedere nei dettagli minimi ciò che delle vite rimane quando passa la piena: il momento esatto in cui il punto di rottura diventa rivelazione. Le storie sono quelle raccontate nel libro ‘A vita piena’ (Castelvecchi) prima opera di Roberta Abbondanza, originaria di Mercato Saraceno ma cesenate da tempo. "Dopo la laurea in Filosofia - si racconta Abbondanza - ho sempre insegnato negli istituti superiori della città, per mestiere, sì, ma anche per passione o, per lo meno diciamo così, ‘con’ passione. Perché la scuola secondo me, con tutti i suoi difetti, le sue carenze, e nonostante la colpevole noncuranza con cui è trattata, può essere il cuore di una società dove sempre può accadere qualcosa di insperato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

