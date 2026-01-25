Bianca Pitzorno | La mia sonnambula una donna piena di empatia Sono le storie di una vita

Bianca Pitzorno, scrittrice italiana, è nota per la sua capacità di narrare storie profonde e ricche di empatia. Nelle sue interviste, riesce a condividere aneddoti e riflessioni con naturalezza, mescolando realismo e fantasia. Attraverso il suo modo di raccontare, trasmette l’amore per la scrittura e il rispetto per le storie di vita, offrendo al pubblico un intreccio di emozioni autentiche e pensieri ponderati.

Bianca Pitzorno possiede l'arte di raccontare storie anche durante una semplice intervista. Storie radicate nel tempo o provenienti dai luoghi più remoti della fantasia, che condivide alternando aneddoti a considerazioni con il piglio divertito e la gratitudine che trapelano spesso dai suoi romanzi. Come dall'ultimo, La sonnambula (Bompiani), nel quale la scrittrice porta il lettore nella Sardegna di fine '800, all'interno di una storia ricca di colpi di scena, dove le voci dei personaggi ricostruiscono l'affresco di un mondo lontano ma ancora vivo grazie a chi si dedica a raccontarlo. A partire dalla protagonista, Ofelia Rossi, che incarna la forza, l'inventiva e la più importante delle emozioni: l'empatia.

