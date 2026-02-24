La mappa della prostituzione di Perugia e provincia

L'aumento della presenza di prostitute negli appartamenti di Perugia deriva da una crescente richiesta e da nuove modalità di attività. Le strade della città, un tempo principali punti di approccio, sono ora meno frequentate, mentre le abitazioni private ospitano un numero crescente di prestazioni. Questa trasformazione si riflette anche nelle modalità di gestione e controllo del fenomeno. Le autorità monitorano attentamente questa evoluzione, che coinvolge anche i vicini di zona.

Cosa è cambiato nel tempo. Le zone, le ragazze e l'ombra dello sfruttamento. La nuova geografia del sesso e le richieste da 30 euro Le persone che si prostituiscono dichiaratamente italiane rappresentano una minoranza che si aggira tra il 10-15%, molte delle quali provengono da Sicilia, Lazio, Campania e Puglia e hanno un'età che va dai 25 ai 45 anni. La maggioranza proviene dal Sud America, alcune delle quali con doppio passaporto italiano: gli Stati di provenienza sono Argentina, Colombia, Venezuela, Brasile, Cuba e abbiamo rilevato anche la presenza di ragazze del Perù ed Ecuador.

Epifania, nevicate in provincia di Perugia: la mappa dei territori a rischio. Pioggia nel resto della RegioneIl Centro Regionale di Protezione Civile dell’Umbria ha emesso un’allerta meteo gialla per il 6 gennaio 2026, indicando rischi di neve in provincia di Perugia e condizioni di pioggia nel resto della regione.

Le strade (ancora) a luci rosse, le escort del centro storico. La mappa della prostituzione di ArezzoL'attuale panorama della prostituzione ad Arezzo rivela una presenza significativa di attività legate alle escort nel centro storico.

