Epifania nevicate in provincia di Perugia | la mappa dei territori a rischio Pioggia nel resto della Regione

Il Centro Regionale di Protezione Civile dell’Umbria ha emesso un’allerta meteo gialla per il 6 gennaio 2026, indicando rischi di neve in provincia di Perugia e condizioni di pioggia nel resto della regione. La mappa dei territori evidenzia le zone a maggior rischio, consentendo una migliore preparazione e attenzione alle eventuali criticità. È importante monitorare gli aggiornamenti e seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la sicurezza.

Il Centro Regionale di Protezione Civile dell’Umbria ha diramato l'allerta meteo codice giallo per martedì 6 gennaio 2026, per rischio idrogeologico, temporali e neve su tutti i settori regionali.Previsioni per l'epifania “Molto nuvoloso - secondo la Protezione Civile - on precipitazioni sparse. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Epifania, nevicate in provincia di Perugia: la mappa dei territori a rischio. Pioggia nel resto della Regione Leggi anche: Maltempo, nevicate nei comuni lungo l'Appennino. Protezione Civile: allerta valichi e mappa aree a rischio Leggi anche: Pioggia protagonista a Natale: maltempo diffuso in regione con nevicate anche a bassa quota Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Meteo Umbria - Freddo artico in arrivo entro l'Epifania e neve fino a bassa quota, anche a Perugia.; Maltempo, valichi innevati: la situazione e le previsioni; Inizio 2026 con freddo, piogge e neve. Epifania con ombrello e cappotti; Quanta neve cadrà in Emilia Romagna (e a Bologna) per l’Epifania: fino a 10 centimetri in pianura, le previsioni meteo. Gelo e neve in arrivo: l’Italia si prepara a un’Epifania all’insegna dell’inverno - Neve e maltempo in Italia: previsioni meteo indicano freddo intenso e nevicate fino in pianura su Nord, Centro e Sud. notizie.it

Nevicate da ieri fino all'Epifania sull'Appennino con accumuli variabili. Alberi caduti e interventi dei vigili del fuoco. - facebook.com facebook

Bologna, per l'Epifania è attesa la neve anche in città e in pianura in Emilia-Romagna: «Possibili nevicate tra i 5 e i 10 centimetri» x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.