La lotta per la vita nel docufilm ’To a land unknown’

Il docufilm ’To a land unknown’ mostra come la lotta per la vita nasce dalla difficile condizione di una comunità isolata. La causa è il conflitto che ha reso inaccessibile il loro territorio, costringendo le persone a lottare ogni giorno per sopravvivere. Durante la proiezione, uno dei protagonisti racconta i sacrifici fatti per mantenere vive tradizioni e speranze. La rassegna “C’era una volta una terra” prosegue con questa nuova testimonianza.

Nuovo appuntamento con il ciclo di proiezioni della rassegna “C’era una volta una terra”, all’interno dell’ampio cartellone di eventi racchiuso nella manifestazione “4 mostre per la Palestina”, inaugurata il 24 gennaio scorso. Giovedì nel ritrovato Cinema Teatro dei Servi di via Palestro si alzerà infatti il sipario su questa seconda, necessaria edizione della rassegna con due lungometraggi e un documentario che sono particolarmente apprezzati da pubblico e critica e di cui è giusto esaminare una breve presentazione: giovedì spazio a “To a land unknown”. “To a Land Unknown“, il film diretto da Mahdi Fleifel, vede protagonisti due cugini palestinesi, Chatila e Reda (Mahmood Bakri e Aram Sabbah). 🔗 Leggi su Lanazione.it

