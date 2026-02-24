La giudice sconfessa i pm riscrive l’accusa e fa triplicare la pena | il caso Adriatici è un manifesto per il No al referendum

Un giudice ha sospeso le accuse dei pubblici ministeri, ordinando di riscriverle con un’accusa più grave. La decisione ha comportato un aumento significativo della pena prevista, passando da omicidio colposo a omicidio volontario. La scena si è svolta davanti a una corte gremita, con il giudice che ha sottolineato la necessità di un’interpretazione più severa del reato. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti osservatori, che attendono ulteriori sviluppi.

Un giudice che sconfessa clamorosamente il pubblico ministero, ordinandogli di riscrivere l'accusa. E non per attenuarla, ma per aggravarla: da omicidio colposo a omicidio volontario. La condanna a 12 anni di Massimo Adriatici, ex assessore leghista di Voghera che uccise con un colpo di pistola per strada il 39enne senza dimora marocchino Youns El Boussetaui, è il frutto di una vicenda processuale tutta particolare. Che contraddice in modo emblematico la tesi sostenuta dai fan della separazione delle carriere, secondo cui i magistrati giudicanti si " appiattiscono " sulle richieste eccessive dei colleghi pm.