La Danimarca convoca l’ambasciatore statunitense per l’inviato di Trump in Groenlandia

La Danimarca ha annunciato la convocazione dell’ambasciatore statunitense a Copenaghen, a seguito della comunicazione di Donald Trump riguardo alla nomina di un inviato speciale per la Groenlandia. La decisione riflette le tensioni e le preoccupazioni diplomatiche generate da questa iniziativa, che ha suscitato attenzione a livello internazionale. La discussion? si inserisce nel quadro delle relazioni tra i due paesi e delle strategie riguardanti il territorio groenlandese.

Trump ha di nuovo fatto arrabbiare la Danimarca - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nominato il governatore della Louisiana Jeff Landry come inviato speciale per la Groenlandia. ilpost.it

Danimarca, la premier Frederiksen: la Groenlandia è ancora nervosa per le minacce di Trump - la prima ministra danese Mette Frederiksen ha dichiarato che il desiderio del presidente statunitense Donald Trump di assumere il controllo della Groenlandia è ancora fonte di preoccupazione per la ... it.euronews.com

Trump nomina il governatore della Louisiana Jeff Landry come inviato speciale per la Groenlandia. La Danimarca convoca l'ambasciatore degli Stati Uniti: "Fatto totalmente inaccettabile" - facebook.com facebook

Donald Trump nomina il governatore della Louisiana Jeff Landry come inviato speciale per la Groenlandia. La Danimarca convoca l'ambasciatore degli Stati Uniti: "Fatto totalmente inaccettabile" @ultimoranet x.com

