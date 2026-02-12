Alessandro Haber protagonista di La coscienza di Zeno sul palco della ' Nuova Fenice' di Osimo

Questa settimana Osimo si anima con il ritorno di Alessandro Haber sul palco della Nuova Fenice. L’attore porta in scena “La coscienza di Zeno”, uno spettacolo che ha già attirato l’attenzione di molti, e che prosegue il cartellone della stagione teatrale in abbonamento. Domani e dopodomani, Haber si alternerà tra scena e pubblico in un appuntamento che si preannuncia interessante per gli amanti del teatro.

OSIMO - La stagione teatrale in abbonamento della Nuova Fenice di Osimo promossa da Comune e ASSO in collaborazione con AMAT e con contributo di MiC e Regione Marche prosegue, lunedì 16 e martedì 17 febbraio con Alessandro Haber in "La coscienza di Zeno" messo in scena dalla regia di Paolo Valerio, uniche date nelle Marche del capolavoro di Italo Svevo. La figura monumentale di Svevo e il suo straordinario romanzo psicanalitico rappresentano un momento di profondo significato nella cultura europea del Novecento. "La coscienza di Zeno" d'altra parte, possiede anche una propria vivace teatralità: «Zeno ci appartiene racconta di noi, della nostra fragilità, della nostra ingannevole coscienza» scrive il regista Paolo Valerio.

