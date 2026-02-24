la battaglia delle rane e dei topi al teatro di documenti

Cosa: Lo spettacolo teatrale La battaglia delle rane e dei topi, riadattamento per ragazzi della celebre Batracomiomachia.. Dove e Quando: Al Teatro di Documenti di Roma, domenica 1° marzo alle ore 16:00.. Perché: Una parodia epica e satirica che utilizza il mondo animale per smascherare l’assurdità e l’inutilità di ogni conflitto bellico.. L’appuntamento con il teatro ragazzi a Roma si arricchisce di una proposta di alto valore culturale e civile. Domenica 1° marzo, il suggestivo scenario del Teatro di Documenti ospita La battaglia delle rane e dei topi, un’opera che affonda le sue radici nel mito ma parla con estrema attualità al pubblico contemporaneo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

