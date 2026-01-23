Cosa: Spettacolo “Misurare il salto delle rane”, scritto e diretto da Gabriele Di Luca.. Dove e Quando: Roma, Teatro Vascello, dal 27 gennaio all’8 febbraio 2026.. Perché: Un viaggio tragicomico e poetico nell’universo femminile, tra ironia tagliente e riflessioni sulla resilienza umana.. La stagione teatrale romana accoglie uno dei ritorni più attesi della drammaturgia contemporanea. La compagnia Carrozzeria Orfeo, ormai punto di riferimento per il teatro pop italiano grazie alla sua capacità unica di fondere il divertimento al dramma profondo, approda al Teatro Vascello con la sua nuova produzione: Misurare il salto delle rane. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Misurare il salto delle rane: la dark comedy di Carrozzeria Orfeo al Teatro Vascello

Carrozzeria Orfeo apre la stagione di prosa del teatro Marrucino con lo spettacolo "Misurare il salto delle rane"La stagione di prosa del teatro Marrucino prende il via sabato 3 gennaio con lo spettacolo “Misurare il salto delle rane” di Carrozzeria Orfeo.

Leggi anche: A Koreja “Misurare il salto delle rane”, una dark comedy

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Misurare il salto delle rane di Carrozzeria Orfeo al Pergolesi di Jesi giovedì 22 gennaio; Carrozzeria Orfeo – Misurare il salto delle rane; La dark comedy sulla condizione umana. Questa sera al Pergolesi di Jesi c’è Misurare il salto delle rane; Teatro, a Faenza e Cervia lo spettacolo Misurare il salto delle rane per celebrare la forza delle donne.

A Koreja Misurare il salto delle rane, una dark comedyDomenica 11 gennaio 2026 alle ore 18.30 i Cantieri Teatrali Koreja ospitano Carrozzeria Orfeo con MISURARE IL SALTO DELLE RANE, l’ultima produzione della celebre compagnia teatrale italiana, acclamata ... lecceprima.it

Carrozzeria Orfeo – Misurare il salto delle raneMisurare il salto delle rane è una dark comedy ambientata in un piccolo paese di pescatori negli anni ’90. Protagoniste sono tre donne di diverse generazioni. ravennaedintorni.it

La dark comedy sulla condizione umana. Questa sera al Pergolesi di Jesi c’è “Misurare il salto delle rane” facebook

"Misurare il salto delle rane" di Carrozzeria Orfeo al Pergolesi di Jesi giovedì 22 gennaio x.com