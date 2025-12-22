La finale di Montezemolo. Bologna, puoi regalarmi un’altra notte magica».

"Certo che credo che il mio Bologna possa battere il Napoli in Arabia! Sogno un’altra notte magica, come quella che a primavera ci ha donato la Coppa Italia ." Luca Cordero di Montezemolo tifa da sempre rossoblù. Ha seguito in televisione la partita con l’Inter: "Dopo il rigore di Immobile sono esploso, ci sono emozioni che ti restano dentro". L’ultimo leader della Ferrari che vinceva ha una passione speciale per un club di cui è stato anche vicepresidente ai tempi di Gazzoni. "Fu un bel periodo – sospira l’avvocato –. Gazzoni non solo regalò Baggio alla città, fece anche altre splendide cose. Visto che adesso ci aspetta il Napoli, mi viene in mente che Lele Oriali era un suo dirigente, fu lui a scoprire Paramatti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

