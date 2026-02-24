Juventus Kelly alla vigilia del match col Galatasaray | Sarà una sfida lunga come fermare Osimhen? Rispondo così

Kelly ha dichiarato che la Juventus si prepara a una partita difficile contro il Galatasaray, con Osimhen come protagonista. La causa di questa sfida complessa risiede nell’attacco potente degli avversari, che richiede strategie precise. Kelly ha spiegato che fermare Osimhen sarà una delle sfide principali, sottolineando l’importanza di una difesa compatta. La squadra si concentra sulla preparazione, consapevole dell’impegno che li attende in campo.

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così»Domani la Juventus affronta il Parma in una partita importante, e Luciano Spalletti si presenta con un umore deciso.

Conferenza stampa Chivu alla vigilia di Inter Bodo Glimt: «Per Bastoni abbiamo avuto una settimana di me**a. Sarebbe una vergogna uscire con una squadra così piccola? Rispondo così»Cristian Chivu ha spiegato che la squadra ha affrontato una settimana difficile a causa dei problemi di Bastoni.

Juventus, Kelly: Basta poco per prendere gol, ma non siamo mentalmente a pezziLloyd Kelly, difensore della Juventus, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League che vedrà i bianconeri chiamati a. tuttomercatoweb.com

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Galatasaray: le sue dichiarazioni alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League 2025/26Conferenza stampa Spalletti pre Juve Galatasaray: le sue dichiarazioni alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve è chiamata all’impresa. juventusnews24.com

#Juventus XI: Di Gregorio, Koopmeiners, Kelly, Gatti, Cambiaso, Thuram, Locatelli, McKennie, Kenan Yildiz, Miretti, Openda. #Como XI: Butez, Smolcic, Ramon, Kempf, Valle, Da Cunha, Perrone, Vojvoda, Caqueret, Baturina, Douvikas. 17.00 #SerieA x.com

