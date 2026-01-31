Juve Spalletti alla vigilia del match col Parma | Non sono stanco ma ossessionato sul mercato e sul Galatasaray rispondo così

Domani la Juventus affronta il Parma in una partita importante, e Luciano Spalletti si presenta con un umore deciso. Alla vigilia del match, il tecnico bianconero non si dice stanco, ma ammette di essere ossessionato, soprattutto per le questioni di mercato e il suo futuro sul fronte del Galatasaray. In conferenza stampa, Spalletti ha parlato senza giri di parole, lasciando intendere che la concentrazione sulla partita e le pressioni esterne sono alte.

