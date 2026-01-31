Juve Spalletti alla vigilia del match col Parma | Non sono stanco ma ossessionato sul mercato e sul Galatasaray rispondo così
Domani la Juventus affronta il Parma in una partita importante, e Luciano Spalletti si presenta con un umore deciso. Alla vigilia del match, il tecnico bianconero non si dice stanco, ma ammette di essere ossessionato, soprattutto per le questioni di mercato e il suo futuro sul fronte del Galatasaray. In conferenza stampa, Spalletti ha parlato senza giri di parole, lasciando intendere che la concentrazione sulla partita e le pressioni esterne sono alte.
Conferenza stampa Spalletti pre Parma Juve: «Sono ossessionato, ma stanco no. La società lavora ininterrottamente sul mercato. Da chi mi aspetto di più? È un po’ come fare il minatore…»
Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma, parlando con schiettezza del suo stato d’animo.
Chiellini a Sky dopo i sorteggi dei playoff di Champions: «Galatasaray squadra forte, sul mercato non ci sono novità ma le avrete. Su Osimhen alla Juve…»
Giorgio Chiellini commenta i sorteggi dei playoff di Champions e non nasconde le difficoltà.
