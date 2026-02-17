Galatasaray-Juventus dubbi Thuram e Openda Probabili formazioni e orario tv

Il Galatasaray ha deciso di non far partire Thuram e Openda contro la Juventus, a causa di dubbi sulla loro condizione fisica. La partita, prevista questa sera alle 20:45, sarà trasmessa in prima serata su Sky Sport, e i tifosi attendono di scoprire se i due attaccanti riusciranno a recuperare in tempo.

Istanbul, 17 febbraio 2026 - Mettersi alle spalle le polemiche e la delusione post derby d'Italia e cercare di cominciare al meglio l'avventura nel playoff di Champions League. E' questa la missione della Juventus attesa dal match d'andata dello spareggio con il Galatasaray che mette in palio il pass per gli ottavi di finale. Un obiettivo che, a differenza di quanto accaduto nella scorsa stagione, i bianconeri non intendono fallire. Ma eliminare la squadra turca, piena di ex giocatori di Serie A, non sarà affatto semplice. Anche per via dell'infermeria, dato che i piemontesi recuperano sì Thuram (che tuttavia potrebbe accomodarsi in panchina all'inizio), ma dovranno fare a meno di David, oltre che di Holm, entrambi out per problemi fisici. Galatasaray-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Il Galatasaray affronta la Juventus questa sera, martedì 17 febbraio, a Istanbul, dopo aver conquistato la qualificazione con una vittoria importante nel girone.