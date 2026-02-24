Juve nuovi contatti per Vicario E c' è anche l' idea Alisson per il dopo Di Gregorio

La Juventus ha avviato nuovi contatti per il portiere Vicario, cercando di rinforzare la linea difensiva. In parallelo, si valuta anche l’opzione Alisson, che ha un contratto con il Liverpool in scadenza nel 2027. Il brasiliano porterebbe esperienza e sicurezza tra i pali. La società lavora per sistemare la rosa prima della prossima stagione, analizzando attentamente le possibilità sul mercato. Le decisioni potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Tu chiamale se vuoi, occasioni. Alle prese con quella che potrebbe essere una vera rivoluzione tra i pali nella prossima estate (con Di Gregorio sotto esame dopo i recenti errori, Perin che vorrebbe tornare a giocare titolare e Pinsoglio che pensa al ritiro), la Juve guarda soprattutto alla Premier League. E, oltre a Vicario, mette gli occhi pure su Alisson Becker, portiere del Liverpool con il contratto in scadenza nel 2027. D'altronde, che il numero uno fosse un ruolo che i dirigenti bianconeri avevano deciso di rinforzare nell'estate del 2026 si era capito già nei mesi scorsi, quando si è provato a sondare la disponibilità di Mike Maignan di trasferirsi alla Continassa a parametro zero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Juve, riflessioni su Di Gregorio. Piace Vicario, ma c’è anche l’InterLa Juventus sta pensando a un nuovo portiere dopo le recenti difficoltà in campionato, a causa delle prestazioni altalenanti tra i pali.

