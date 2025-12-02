Stefania Sandrelli la malattia della figlia e della marito ha sconvolto la sua vita | ecco cosa è successo

La vita di Stefania Sandrelli è stata segnata da due prove dolorose: la malattia della figlia Amanda e i gravi problemi di salute del compagno Giovanni Soldati. Ecco come l’attrice ha affrontato questi momenti difficili. Leggi anche: Amanda Sandrelli, sapete davvero tutto sulla figlia di Gino Paoli e Stefania Sandrelli? Vi sveliamo il suo compagno Dietro il sorriso elegante e rassicurante di Stefania Sandrelli, icona del cinema italiano, si nasconde una storia personale segnata da prove durissime. Negli ultimi anni, l’attrice ha dovuto fare i conti con due eventi che hanno sconvolto i suoi equilibri: la battaglia contro il cancro affrontata dalla figlia Amanda e il grave peggioramento delle condizioni di salute del compagno Giovanni Soldati. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Stefania Sandrelli, la malattia della figlia e della marito ha sconvolto la sua vita: ecco cosa è successo

Leggi anche questi approfondimenti

Ultima puntata di stagione per il programma di Francesca Fagnani, che ospita anche Fabio Fognini e Stefania Sandrelli - facebook.com Vai su Facebook

Stefania Sandrelli: “Ho fatto l’amore con Gino Paoli sulle scale verso la Cupola di San Pietro” Vai su X

Stefania Sandrelli a Belve: «Gino Paoli e io ci siamo tolti parecchie soddisfazioni. Non sapevo che fosse sposato. Abbiamo fatto l’amore in cima alla Basilica di San Pietro» - L’attrice racconta il suo legame particolare con il cantautore, il dolore per la separazione dalla figlia, le scelte professionali: «Ho recitato per Tinto Brass perché la sceneggiatura era molto bella ... Lo riporta vanityfair.it

Stefania Sandrelli: chi è il compagno, dalla malattia alla resilienza - La relazione tra Stefania Sandrelli e Giovanni Soldati, lunga oltre quarant’anni, ha superato crisi, distanza e la malattia che li ha profondamente cambiati. Si legge su libero.it

Quanti figli ha Stefania Sandrelli? Chi sono e cosa fanno Amanda e Vito - Scopri chi sono, quanti anni hanno e che lavoro fanno i due figli di Stefania Sandrelli: tutti i dettagli su Amanda, nata dalla storia con Gino Paoli, e Vito, nato dal matrimonio con il chirurgo Nicky ... tag24.it scrive

Stefania Sandrelli a Belve con le sue rivelazioni piccanti e non solo - L’attrice regala soddisfazioni a Francesca Fagnani, come sempre Stefania Sandrelli non si risparmia in ... ultimenotizieflash.com scrive

Stefania Sandrelli a Belve, la passione con Gino Paoli: “L’abbiamo fatto a San Pietro” - Ospite del salotto di Francesca Fagnani, Stefania Sandrelli ha parlato della carriera e della sua vita privata, senza tralasciare aneddoti piccanti ... Riporta dilei.it

Stefania Sandrelli: "Quella volta con Gino Paoli a S.Pietro" - Stefania Sandrelli si è raccontata senza filtri, svelando anche aspetti inediti dei suoi amori in una intervista su carriera, amori, tradimenti, gioie e dolori a "Belve" il programma ideato e condotto ... Secondo ansa.it