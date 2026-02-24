Italian Exhibition Group Il capitale umano per crescere Ecco il nuovo piano strategico

Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group ha approvato il nuovo piano strategico 2025-2030, motivato dalla crescita continua delle fiere di Rimini e Vicenza. La decisione arriva dopo aver analizzato i risultati dell’ultimo anno e le opportunità di sviluppo nel settore degli eventi internazionali. La strategia punta a rafforzare il capitale umano e a puntare su innovazione e internazionalizzazione, con un focus particolare sul coinvolgimento dei dipendenti. La società si prepara a nuove sfide nel settore fieristico.

Italian Exhibition Group – fiere di Rimini e Vicenza – continua a crescere. Il consiglio d'amministrazione della SpA, attiva nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, ha infatti recentemente approvato all'unanimità il Piano strategico 2025-2030. Un piano aggiornato, estendendo l'orizzonte temporale di riferimento, per tenere conto degli ottimi risultati ottenuti dal gruppo Ieg nel 2023 e 2024, anni in cui sono stati superati gli obiettivi fissati dal Piano strategico 2023-2028. In estrema sintesi, l'ambizione è proseguire in un percorso di crescita principalmente organica e accelerare lo sviluppo internazionale.