Io sono Farah che fine ha fatto Orhan | quando torna e qual è il suo piano

Orhan è scomparso dopo aver lasciato il quartiere, lasciando i vicini preoccupati. La causa rimane sconosciuta, ma alcuni testimoni riferiscono di averlo visto uscire di fretta poco prima della sua sparizione. La sua assenza ha generato molte domande tra gli abitanti, che cercano di capire cosa possa essere successo. Intanto, nessuna traccia concreta è ancora stata trovata, mentre la sua famiglia aspetta notizie da giorni.

In queste nuove puntate di Io sono Farah sentiamo spesso parlare di Orhan, ma di lui ancora non c’è nessuna traccia. Mehmet ha scoperto che era lui l’ormai famoso e misterioso Agnello Nero, complice di Ali Galip. Dopo questa agghiacciante scoperta, però, il commissario è finito in coma. Fortunatamente ha poi ricordato tutto, ovvero che Orhan gli ha sparato e che è stato un poliziotto corrotto. Non è finita qui. Mehmet deve anche fare i conti con il fatto che Ilyas è un altro traditore, attuale complice e alleato di Behnam, tra l’altro. Ma vediamo insieme cosa succede nella trama. Anticipazioni Io sono Farah: Orhan torna e viene arrestato, ma non finisce qui. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

Io Sono Farah, Ultima Puntata: Ecco Che Fine Farà Orhan!In questa ultima puntata, analizziamo il percorso di Orhan e il suo addio a

Leggi anche: Io sono Farah, quando e come Mehmet ricorda la verità su Orhan

Io sono Farah .Il faccia a faccia tra Mehmet e Orhan Sei un criminale

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Io sono Farah 2, le trame dal 2 al 6 marzo: Farah, Tahir e Kerim rientrano a casa; Io sono Farah, le anticipazioni delle puntate del 22 febbraio; Benham ricatta Mehmet: le anticipazioni della puntata di stasera di Io sono Farah; Io sono Farah, le anticipazioni: la scoperta di Tahir sul suo passato.

Io sono Farah 2, Tahir e Mehmet sono fratelli: la rivelazione shock nella puntata del 22 febbraioIo sono Farah 2 puntata 22 febbraio, trama completa, finale e cast dell’episodio in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. maridacaterini.it

Io sono Farah, spoiler 27 febbraio, Kerim affonda Behnam: 'Mio padre adesso è Tahir'Una sconfitta amara è in arrivo per Behnam a Io sono Farah: suo figlio lo rinnega dopo aver scoperto il suo diabolico piano ... it.blastingnews.com

, … . Da una parte la nuova fiction “Io Sono Farah”, una storia forte, travolgente, piena di sentimento e colpi di scena che tengono incollati allo schermo. Dall’altra il rito che ogni an - facebook.com facebook