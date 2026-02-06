Provincia di Padova online 17 video per raccontare musei ciclovie e luoghi storici

La Provincia di Padova ha pubblicato online 17 video per mostrare musei, ciclovie e luoghi storici. Tre temi principali, ma un solo scopo: far conoscere a cittadini e visitatori il patrimonio del territorio.

Diciassette video, tre filoni tematici e un unico obiettivo: rendere accessibile a cittadini e visitatori il patrimonio storico, naturalistico e culturale del territorio. La Provincia di Padova ha messo online sul proprio sito istituzionale e sul canale YouTube una nuova raccolta multimediale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

