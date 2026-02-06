Provincia di Padova online 17 video per raccontare musei ciclovie e luoghi storici

Da padovaoggi.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Provincia di Padova ha pubblicato online 17 video per mostrare musei, ciclovie e luoghi storici. Tre temi principali, ma un solo scopo: far conoscere a cittadini e visitatori il patrimonio del territorio.

Diciassette video, tre filoni tematici e un unico obiettivo: rendere accessibile a cittadini e visitatori il patrimonio storico, naturalistico e culturale del territorio. La Provincia di Padova ha messo online sul proprio sito istituzionale e sul canale YouTube una nuova raccolta multimediale.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Approfondimenti su Provincia Padova

Musei gratis la prima domenica del mese: tutti i luoghi aperti a Palermo e provincia il primo febbraio

La prima domenica di febbraio porta una buona notizia a Palermo e provincia.

"Mille luoghi per raccontare il Natale"

Scopri un dicembre ricco di eventi natalizi tra letture itineranti, laboratori creativi e iniziative culturali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Provincia Padova

Argomenti discussi: Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Padova; È online il bando della XVII edizione del premio internazionale Prospettiva Danza Teatro 2026; Brevetti e marchi. A Padova il primato regionale e la Camera di Commercio entra nel network europeo, un centro per imprese, professionisti e innovatori; Prof delle medie aggredito e insultato da studenti 12enni: Sei gay. E scoppia il caso.

provincia di padova onlineProvincia di Padova, online 17 video per raccontare musei, ciclovie e luoghi storiciUn progetto digitale di valorizzazione territoriale pensato per cittadini e turisti disponibile su YouTube. Il vicepresidente vicario con delega a Patrimonio e Musei, Daniele Canella: «La serie di vid ... padovaoggi.it

Padova. Provincia, stop al fotovoltaico selvaggio: le nuove regolePADOVA - Presentata ieri ai sindaci della provincia e alle associazioni agricole la Mappa delle aree agricole di pregio. Uno strumento regolativo per il territorio allo scopo di gestire la ... ilgazzettino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.