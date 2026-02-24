intervista esclusiva a mr kennedy

Mr. Kennedy ha annunciato di aver deciso di tornare nel mondo del wrestling dopo aver affrontato alcune difficoltà fisiche negli ultimi anni. La causa della sua decisione deriva dalla voglia di riprendere il ring e riconquistare il pubblico. Durante l'intervista, ha condiviso dettagli sui suoi piani futuri e sulla preparazione per il ritorno. L’atleta ha anche parlato delle sfide che lo aspettano e di come si sente pronto a riprendere la lotta.

Ben ritrovati cari amici di ZonaWrestling.net in una nuova edizione speciale dedicata alle nostre interviste esclusive per l’Italia. Oggi, attraverso il podcast Pro Wrestling Culture e tramite le voci di Aldo Fiadone, “Il Professore” Matteo Pagliarella e Andrea Di Simone, abbiamo avuto l’onore di interagire in prima persona con un ex WWE e TNA di grande spessore quale è Mr. Kennedy. Vincitore di un titolo Unitd States nel 2006 e della Money in the Bank briefcase nel 2007, Ken Anderson è stato inoltre per ben due volte World Champion in TNA nel 2011. Attraverso questa chiacchierata abbiamo trattato tutta la sua carriera, dalla rivalità con The Undertaker, alla conquista della valigetta con annessa resa di quest’utima in favore di Edge a causa di un infortunio alla spalla. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

