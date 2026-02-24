Inter in estate firma un big per 15 milioni | tutto deciso

L'Inter ha concluso un accordo importante per un nuovo acquisto, motivato dalla necessità di rafforzare la rosa. Il club ha deciso di investire 15 milioni di euro per portare un attaccante di esperienza, in vista della prossima stagione. La trattativa si è intensificata nelle ultime settimane, portando alla definizione degli ultimi dettagli. Ora si attende solo la firma ufficiale per ufficializzare il trasferimento.

Svolta importantissima in casa Inter in vista della prossima stagione: sembra ormai tutto deciso per la firma. Ha messo a segno la rete del definitivo 2-0 sul campo del Lecce, dimostrando di essere uno degli elementi più importanti della rosa dell’ Inter. Emmanuel Obafemi Akanji ormai non ha bisogno di presentazioni e il suo valore è sotto gli occhi di tutti, a tal punto che la dirigenza nerazzurra avrebbe già deciso di trattenerlo a Milano ancora a lungo. Akanji (AnsaFoto) – Calciomercato.it Secondo quanto riferito in queste ore dall’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, Marotta avrebbe già deciso di riscattare il centrale svizzero classe ’95 dal Manchester City indipendentemente dalla vittoria dello scudetto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La stella del Bologna nel mirino dell’Inter, colpo da 15 milioni in estateL'Inter si prepara a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, puntando su un giocatore del Bologna.

Bastoni lascia l’Inter in estate, pronto l’affondo della big europea: scelto come eredeIn casa Inter si valutano le possibilità di mercato, con Alessandro Bastoni che potrebbe essere ceduto durante la prossima sessione estiva.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Inter, Esposito firma solo reti pesanti: interisti pazzi di lui. Dietro le quinte…; Oltre gli infortuni e la stanchezza, Chivu è un deb da record: nessuno mai come lui nella storia dell'Inter; Yildiz e la Juve lanciano la sfida all’inter dei record; L’Inter infiamma Roma-Juve: 20 milioni per la firma.

Porte girevoli in casa Inter: quanti possibili addii in estate!L'Inter pensa già al mercato estivo e ci potrebbero dei veri e propri stravolgimenti con molti giocatori che sarebbero pronti a salutare. spaziointer.it

Inter, pressing su Khephren Thuram in estate a prescindere da FrattesiSecondo alcune indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, l’Inter starebbe monitorando con grande attenzione la situazione di Khéphren Thuram in vista della prossima sessione estiva di ... it.blastingnews.com

Questa mattina si è parlato di un suo possibile passaggio all'Inter in estate. La notizia arriva direttamente dalla Spagna: si vocifera addirittura di un pre-contratto già firmato con i nerazzurri. Sarebbe clamoroso, naturalmente. Sarebbe un ritorno a casa. Sarebbe - facebook.com facebook

Le strade tra #Inter e #Thuram possono separarsi in estate La rivelazione di Romano: occhio allo scenario per l'attaccante x.com