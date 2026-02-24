Inter-Bodo Glimt streaming gratis? Dove vederla stasera in tv

L’Inter ha subito una sconfitta contro il Bodo Glimt, causata da una difesa poco compatta, che mette a rischio la qualificazione. La squadra di casa cerca ora di recuperare in vista della partita di ritorno, decisiva per il passaggio agli ottavi di finale. La sfida, molto attesa dai tifosi, si gioca questa sera e promette grande spettacolo sul campo. I tifosi si chiedono come poter seguire la gara in diretta.

Rinnovo McKennie, la Juve lo blinda e allontana l’ipotesi addio a zero: ci aveva provato anche una super rivale! Inter, senti Stankovic: «Sono nato lì, è normale che sogni di tornarci! Ma ecco perché ho scelto di trasferirmi al Club Brugge» Bastoni Inter, tra il rinnovo e il possibile addio: il Barcellona lo ha inserito nella lista dei desideri! La rivelazione di Moretto Calciomercato Roma, Bernasconi è l’ultima idea per la fascia: è una richiesta di Gasperini! Il punto sulla trattativa Roma, mossa a sorpresa di Gasperini contro la Juventus? Sta davvero pensando di schierare questo giocatore dall’inizio nel big match dell’Olimpico Milan, Allegri lascia il club a fine stagione? La clamorosa rivelazione di Criscitiello sul futuro del tecnico rossonero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Bodo Glimt-Inter in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniIl match tra Bodo Glimt e Inter si svolge oggi in Champions League, perché la squadra norvegese ha ottenuto la sua qualificazione grazie a una vittoria convincente nelle qualificazioni.

Inter-Bodo Glimt in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniUn errore di difesa ha deciso la sconfitta dell’Inter contro il Bodo Glimt nei playoff di Champions, lasciando i nerazzurri con poche chance di qualificazione.

In Diretta : Bodø/Glimt-Juventus | Champions League 2025/26 | Streaming completo della partita

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Inter-Bodø/Glimt: orari e dove vederla in TV; Bodo Glimt-Inter, dove vedere i playoff di Champions League in tv e streaming; Dove vedere Inter-Bodo/Glimt martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Inter-Bodo/Glimt: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni.

Inter-Bodo Glimt: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni (non c'è Lautaro Martinez). Il ritorno dei playoff di ChampionsL'Inter è in fuga in campionato, con un saldo +10 sul Milan secondo, ma adesso deve pensare alla Champions League e martedì a San Siro andrà a caccia di una ... leggo.it

Inter-Bodo Glimt streaming gratis? Dove vederla stasera in tvLe partite di oggi di Champions League chiudono il quadro dei playoff. Tra i match in programma questa sera c’è anche Inter-Bodo Glimt, gara di ritorno di un doppio incrocio che per il momento vede av ... calcionews24.com

L’11 di Cristian Chivu per Inter-Bodo (Sky): 3-5-2 Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; L. Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito Non è facile, ma se lo fosse non si chiamerebbe Champions League - facebook.com facebook

Nilsen: "Inter, se sottovaluti il Bodo sei morta. Io, il Milan e il gol nel derby, ora sono Ceo" x.com