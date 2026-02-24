Inter-Bodo Glimt in Champions dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Un errore di difesa ha deciso la sconfitta dell’Inter contro il Bodo Glimt nei playoff di Champions, lasciando i nerazzurri con poche chance di qualificazione. La squadra italiana affronta la partita di ritorno con il bisogno urgente di segnare per sperare nel passaggio del turno. I tifosi si chiedono dove seguire in diretta la sfida, che si gioca questa sera. La partita si può vedere in TV e streaming alle 20:45.

Bodo Glimt-Inter in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniIl match tra Bodo Glimt e Inter si svolge oggi in Champions League, perché la squadra norvegese ha ottenuto la sua qualificazione grazie a una vittoria convincente nelle qualificazioni.

Bodo/Glimt-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvL’Inter torna in campo e affronta il BodoGlimt mercoledì 18 febbraio, a causa della partita di andata dei playoff di Champions League.

