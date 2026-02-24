Inter Bodo Glimt San Siro da brividi per la rimonta | oltre 70 mila cuori nerazzurri Il dato

Il pubblico di San Siro ha fatto registrare oltre 70.000 presenti durante la sfida tra Inter e Bodo Glimt, a causa dell’entusiasmo per la rimonta nerazzurra. I tifosi hanno riempito gli spalti per sostenere la squadra, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente. La partita ha acceso l’interesse di tutti, con i cori e le coreografie che hanno riempito lo stadio. La tensione si è fatta sentire fin dai primi minuti sul campo.

Inter News 24 Inter Bodo Glimt, San Siro alza i decibel per cercare la rimonta contro i norvegesi: il dato sugli spettatori non non mente. Nella bolgia di San Siro, l'Inter di Cristian Chivu cerca l'impresa per ribaltare il 3-1 subìto in Norvegia e staccare il pass per gli ottavi di finale. Il pubblico delle grandi occasioni ha risposto presente: il dato ufficiale comunicato dal club al termine del primo tempo registra ben 70.441 spettatori. Inter Bodo Glimt, San Siro da brividi per la rimonta. Prima del fischio d'inizio, l'atmosfera è stata resa magica dalla premiazione di due leggende: Ronaldo e Christian Vieri hanno ricevuto dal presidente Marotta la maglia nerazzurra celebrativa, tra gli applausi scroscianti di uno stadio interamente schierato a supporto della squadra.