Champions League stasera Inter-Bodo Glimt nel match di ritorno dei playoff | i nerazzurri a caccia della rimonta

L'Inter ha deciso di affrontare il BodoGlimt dopo aver perso l'andata per 3-1, cercando di ribaltare il risultato. La sconfitta ha spinto i nerazzurri a giocare con maggiore determinazione davanti ai propri tifosi. I giocatori si preparano a mettere in campo tutta la grinta possibile per passare il turno. La squadra punta a una vittoria che possa riaprire le speranze di qualificazione. La partita si gioca questa sera a San Siro.

L'Inter ospita i norvegesi nel match di ritorno die playoff di Champions League. I nerazzurri a caccia della rimonta dopo la sconfitta subita all'andata per 3-1 Torna l’appuntamento con il grande calcio. Torna la Champions League. Stasera, ore 21.00, l’Inter sfida i norvegesi del BodoGlimt nella gara di ritorno dei playoff della massima competizione europea. I nerazzurri, a San Siro, sono chiamati a rispondere “presente” dopo la sconfitta subita nel match di andata per 3-1 in casa del Bodo. La squadra di Chivu avrà due possibilità per strappare un biglietto per gli ottavi di finale: vincere con tre goal di scarto, o vincere con due reti avanti e portare la partita ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Playoff Champions League, date e orari dei due match tra Inter e Bodo Glimt: tutti i dettagliLa sfida tra Inter e Bodo Glimt si avvicina.

I playoff di Champions League continuano stasera con Bodo/Glimt-InterStasera il BodoGlimt affronta l’Inter nei quarti di finale di Champions League, dopo aver superato agguerriti avversari nelle fase a eliminazione diretta.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Playoff Champions League, l’Inter cade in Norvegia: il Bodo/Glimt vince 3-1; Champions, lasciamo a casa i nostri veleni: Inter, Juve e Atalanta, obiettivo ottavi; Bodo Glimt-Inter in Champions, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Impresa Inter: cosa deve fare per passare stasera e a chi rinuncia. Dove vederla.

Probabili formazioni Inter Bodo/Glimt/ Quote: Esposito-Thuram (Champions League, oggi 24 febbraio 2026)Probabili formazioni Inter Bodo/Glimt, oggi 24 febbraio 2026, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Champions League. ilsussidiario.net

A San Siro serve la rimonta Champions, l'Inter contro il Bodo/Glimt si affida anche alla statisticaPer ribaltare il 3-1 dell'andata servirà una grande, grandissima prestazione. E perché no, anche affidarsi un po' alla statistica.. tuttomercatoweb.com

Tutte le volte che, in gara di ritorno di Champions League, sono stati recuperati due o più gol di vantaggio - facebook.com facebook

Champions League: Milano ospita l'Olympiacos per conquistare i quarti x.com