Inter Bodo Glimt LIVE 0-0 | Frattesi pericoloso in sforbiciata Thuram anticipato all’ultimo!

Frattesi ha rischiato di segnare con una sforbiciata al 20°, ma Thuram è riuscito ad anticiparlo all’ultimo secondo. L’Inter e il Bodo Glimt si sfidano a San Siro per il ritorno dei playoff di Champions League, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. La partita si accende, e i tifosi aspettano un gol che potrebbe decidere il passaggio del turno. La tensione nel stadio cresce a ogni minuto.

© Internews24.com - Inter Bodo Glimt LIVE 0-0: Frattesi pericoloso in sforbiciata, Thuram anticipato all’ultimo!

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Bodo Glimt, match valevole per i playoff di ritorno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Bodo Glimt, playoff di ritorno di Champions League. Pubblico delle grandi occasioni per una delle partite più importanti della stagione per la squadra di Chivu, chiamata ad un'impresa per rimontare il 3-1 maturato nel match d'andata in Norvegia. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 52? – Frattesi pericoloso in sforbiciata, Thuram anticipato all'ultimo! 45? – Comincia la ripresa! 46? – Termina il primo tempo dopo un solo minuto di recupero 36? – Prima occasione per gli ospiti, Blomberg impegna Sommer di testa 33? – Pezzo di bravura di Zielinski, tiro dai 25 metri e palla a lato 28? – Haikin ancora miracoloso su una testata di Frattesi da angolo! 24? – Bastoni pericoloso di testa da azione d'angolo 16? – Thuram vicinissimo al vantaggio, palla di poco sopra la traversa 11? – Miracolo di Haikin su Dimarco! 3? – Pio Esposito subito pericoloso di testa! Partiti a San Siro! Migliore in campo a fine primo tempo:.