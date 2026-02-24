Inter Bodo Glimt LIVE 0-0 | Pio Esposito subito pericoloso di testa!
Pio Esposito ha cercato subito il gol di testa, dimostrando determinazione durante la partita tra Inter e Bodo Glimt. La tensione si percepisce fin dai primi minuti, con entrambe le squadre che cercano di imporre il ritmo. La sfida a San Siro si svolge sotto gli occhi di un pubblico appassionato, desideroso di vedere quale squadra avanzerà nei playoff di Champions League. La partita continua senza reti, mentre gli animi si scaldano.
di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Bodo Glimt, match valevole per i playoff di ritorno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Bodo Glimt, playoff di ritorno di Champions League. Pubblico delle grandi occasioni per una delle partite più importanti della stagione per la squadra di Chivu, chiamata ad un’impresa per rimontare il 3-1 maturato nel match d’andata in Norvegia. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 3? – Pio Esposito subito pericoloso di testa! Partiti a San Siro! Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com
Bodo Glimt Inter LIVE 1-1: Pio Esposito pareggia i contiBodo Glimt e Inter sono in parità 1-1 alla fine del primo tempo, grazie a un gol di Pio Esposito.
Bodo Glimt Inter LIVE 1-1: Pio Esposito pareggia i conti, si va all’intervalloBodo Glimt e Inter sono in parità 1-1 all’intervallo della prima sfida di playoff di Champions League.
