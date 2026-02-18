Bodo Glimt-Inter | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

L’Inter torna in campo e affronta il BodoGlimt mercoledì 18 febbraio, a causa della partita di andata dei playoff di Champions League. La sfida si gioca in Norvegia e sarà trasmessa in diretta su tv e streaming. La squadra di Simone Inzaghi cerca di conquistare un risultato positivo lontano da Milano. I nerazzurri arrivano con alcune assenze e devono adattarsi alle condizioni del campo norvegese.

(Adnkronos) – Torna in campo l’Inter. Oggi, mercoledì 18 febbraio, i nerazzurri sfidano il BodoGlimt – in diretta tv e streaming – nella trasferta norvegese valida per l’andata dei playoff di Champions League. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria per 3-2 contro la Juventus nel big match di San Siro, in una partita segnata dall’espulsione di Kalulu, con la seconda ammonizione provocata dalla simulazione di Bastoni. In Champions League invece l’Inter ha concluso la fase campionato vincendo a Dortmund contro il Borussia 2-0, ma concludendo al nono posto, conquistando comunque la qualificazione ai playoff. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

