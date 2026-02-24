inside racconta gli scomparsi

Gaetano Pecoraro presenta questa sera su Italia 1 una nuova puntata di Inside, lo spin-off de Le Iene. La trasmissione si concentra sui casi di persone scomparse, con approfondimenti e interviste esclusive. La causa principale di questa puntata è offrire un aiuto concreto alle famiglie coinvolte e cercare di fare luce su casi irrisolti. Pecoraro guida gli spettatori tra le storie più toccanti, che si concentrano su dettagli spesso ignorati.

È Gaetano Pecoraro la iena che propone questa sera, martedì 24 febbraio, in prima serata su Italia 1, un nuovo appuntamento con Inside, lo spin-off de Le Iene ideato da Davide Parenti, dal titolo Scomparsi. Anticipazioni del 24 febbraio 2026. Ogni giorno in Italia spariscono nel nulla 67 persone: tra queste, molte si allontanano volontariamente dalla propria casa, mentre altre sembrano svanire senza alcuna spiegazione. Lo speciale, scritto da Alessia Rafanelli, racconterà alcuni dei casi più misteriosi e più noti che hanno segnato l’opinione pubblica, come la tragica vicenda di Ciccio e Tore (Francesco e Salvatore Pappalardi), spariti a Gravina nel 2006, i cui corpi furono rinvenuti due anni dopo in un pozzo; il caso di Elisa Claps, scomparsa nel 1993 e ritrovata anni dopo senza vita; e la sparizione di Emanuela Orlandi, ancora oggi avvolta nel mistero. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Inside racconta i Vicini da IncuboIl programma Inside, condotto da Giulio Golia, ha dedicato la puntata di questa sera, martedì 17 febbraio, ai Vicini da Incubo.

