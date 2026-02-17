inside racconta i vicini da incubo

Il programma Inside, condotto da Giulio Golia, ha dedicato la puntata di questa sera, martedì 17 febbraio, ai Vicini da Incubo. La trasmissione ha mostrato come le liti tra vicini possano degenerare, portando a comportamenti fastidiosi e situazioni di disagio. Un esempio concreto riguarda un caso in Lombardia, dove un residente si è visto costretto a cambiare appartamento per via di continue molestie.

Le Iene tornano a presidiare il martedì di Italia 1 con un nuovo appuntamento di Inside, lo spin-off condotto questa sera, martedì 17 febbraio, da Giulio Golia e dedicato ai Vicini da Incubo. Anticipazioni e ospiti del 17 febbraio 2026. La nuova puntata, scritta da Francesca Di Stefano, accende i riflettori sulle tensioni e i conflitti che possono nascere tra le mura di casa, quando la convivenza si trasforma in scontro. Un viaggio nelle storie di vicinato più turbolente, dove un banale litigio può degenerare in un’escalation di accuse, ripicche e dispetti. Dalle questioni territoriali ai rumori molesti, dai dissapori condominiali ai pretesti più insignificanti, la quotidianità può incrinarsi fino a trasformarsi in un vero e proprio incubo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Le Iene presentano Inside, stasera in tv "Vicini da incubo": le anticipazioni

Inside racconta il Belpaese attraverso trent’anni di servizi de Le IeneQuesta sera su Italia 1 torna Inside, lo spin-off di Le Iene condotto dagli inviati del programma di Davide Parenti.

