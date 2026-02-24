Inclusione di persone sorde stanziati 372 mila euro per servizi e tecnologia

La decisione di destinare 372 mila euro al fondo per l’inclusione delle persone sorde deriva dalla necessità di migliorare i servizi e le tecnologie dedicate. La giunta regionale ha approvato il piano di ripartizione delle risorse, con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza e favorire l’accesso alle tecnologie assistive. Questi fondi verranno utilizzati per ampliare le opportunità di integrazione e supporto. La scelta coinvolge enti e associazioni locali che si preparano a intervenire sul territorio.

Via libera alla programmazione del Fondo nazionale. Previsti corsi Lis, interpretariato anche in emergenza e nuove app per rendere più accessibili pubblica amministrazione e sanità La giunta regionale ha approvato la programmazione delle risorse nazionali del “Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia”, per un importo complessivo di 372.644 euro. Le somme, trasferite alla Regione, saranno destinate a rafforzare le politiche di inclusione e ad abbattere le barriere comunicative che ancora limitano la piena partecipazione alla vita sociale, sanitaria, scolastica e lavorativa. Le risorse finanzieranno interventi aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria regionale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

