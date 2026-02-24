Inchiesta dossieraggi commissione Antimafia contro de Raho per il caso Striano Conte | Killeraggio

La relazione della Commissione parlamentare Antimafia accusa Cafiero de Raho, oggi parlamentare M5s, di aver gestito il caso Striano legato ai dossieraggi. La critica nasce dall’indagine interna, che evidenzia come le decisioni prese abbiano influenzato le procedure e alimentato tensioni tra le forze dell’ordine. La questione ha suscitato reazioni forti tra gli addetti ai lavori, mentre la discussione continua sui risvolti di questa vicenda.

Nelle carte della Commissione parlamentare Antimafia, e in particolare della relazione di maggioranza, c'è un attacco a Cafiero de Raho, oggi parlamentare M5s, per il caso Striano sui dossieraggi. Conte: "Intollerabile opera sistematica di attacco e di killeraggio nei confronti di Roberto Scarpinato e Federico Cafiero de Raho". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dossieraggi, De Raho paragona la Commissione Antimafia ai ‘casalesi’, FdI: “Vergognose dichiarazioni”Federico Cafiero De Raho, ex Procuratore e attuale parlamentare del Movimento 5 Stelle, ha paragonato la Commissione Parlamentare Antimafia alle minacce provenienti dal clan dei Casalesi, legato alla camorra, durante un’analisi sui dossieraggi.

Dossieraggi, Pasquale Striano e le "zone grigie": la relazione della Commissione antimafiaIl rapporto della Commissione antimafia analizza i dossieraggi e i presunti rapporti di Pasquale Striano, tenente della guardia di finanza, con alcuni giornalisti e le cosiddette

I 5S su De Raho rompono col Pd. Sfida finale sull'ex procuratore; Caso Sgarbi, l’inchiesta di Roma conferma i dossieraggi illegali.

Dossieraggi, approvata la relazione della commissione antimafia. Fa emergere responsabilità di de RahoLa commissione parlamentare antimafia ha approvato la relazione sulle attività nell'ambito del filone di inchiesta sulle vicende relative al dossieraggio ... affaritaliani.it

Dossieraggi, commissione Antimafia approva relazione. Gasparri (FI): Pd ha fatto di tutto...La commissione parlamentare Antimafia ha approvato la relazione di maggioranza, proposta dalla presidente Chiara Colosimo, sulla vicenda del cosiddetto dossier di esponenti politici e del mondo econom ... msn.com

L’inchiesta aveva preso le mosse dalla denuncia presentata dal sostituto procuratore della Repubblica di Trapani, Rossana Penna, che aveva ipotizzato un’attività di dossieraggio ai propri danni e a quelli del marito quando Papania era indagato per voto di sc - facebook.com facebook

Report, da Crans Montana al "dossieraggio": tutto pronto per una nuova puntata. Le anticipazioni ift.tt/mRQxyGY x.com