Dossieraggi De Raho paragona la Commissione Antimafia ai ‘casalesi’ FdI | Vergognose dichiarazioni

Federico Cafiero De Raho, ex Procuratore e attuale parlamentare del Movimento 5 Stelle, ha paragonato la Commissione Parlamentare Antimafia alle minacce provenienti dal clan dei Casalesi, legato alla camorra, durante un’analisi sui dossieraggi. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni politiche, con Fratelli d’Italia che ha definito le sue affermazioni “vergognose”. La discussione si concentra sulle modalità e sulla credibilità delle indagini antimafia in Italia.

Federico Cafiero De Raho, già Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria e di Napoli della Dda e oggi parlamentare di Cinquestelle, paragona la Commissione Parlamentare Antimafia, che indaga sui dossieraggi, alle minacce ricevute dal clan dei casalesi, legato alla camorra. Un parallelo assurdo che ha scatenato le reazioni di Fratelli d'Italia. La vicenda. Tutto nasce dalla vicenda del finanziere Pasquale Striano, con le sue centinaia di migliaia di incursioni informatiche nelle banche dati più delicate del paese: non agiva in modo "individuale e occasionale" ma come una sorta di "agente sotto copertura.

