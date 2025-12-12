Governo modifica la Manovra Approvato decreto Milleproroghe

Il governo interviene sulla Manovra attraverso un maxi-emendamento, riformulando diverse componenti del testo. Contestualmente, è stato approvato il decreto Milleproroghe, che introduce proroghe e modifiche su varie disposizioni. Questa operazione segna un'importante modifica del quadro normativo, con impatti su numerosi settori e politiche pubbliche.

Il governo modifica la Manovra con una sorta di maxi-emendamento che riformula numerose parti. Ed è stato approvato il decreto Milleproroghe. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. Tv2000.it

