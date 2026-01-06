Il cane muore per un tumore non diagnosticato riconosciuto alla persona di riferimento il danno affettivo

La Corte d'Appello di Firenze ha condannato una clinica veterinaria di Lucca al risarcimento per la morte di un Rottweiler, causata da un tumore non diagnosticato. La decisione riconosce il danno affettivo subito dal proprietario, evidenziando l’importanza della corretta diagnosi e della responsabilità professionale nel trattamento degli animali. Un caso che sottolinea il valore delle cure veterinarie e delle conseguenze di eventuali negligenze.

