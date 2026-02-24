Il successo di Hamnet e il boom turisti a Stratford-upon-Avon dove è nato Shakespeare

Il film Hamnet ha portato a un aumento del 15-20% dei turisti a Stratford-upon-Avon, città natale di Shakespeare. La causa è il grande interesse suscitato dalla pellicola, che ha attirato visitatori da tutta Europa. La presenza di nuovi visitatori ha portato a un incremento delle entrate per le attività locali e ha riacceso la curiosità verso la storia di Shakespeare. La città si prepara ad accogliere ulteriori visitatori nei prossimi mesi.

Il film, tratto dal romanzo di Maggie O’Farrell, era già indicato come uno dei titoli più forti della stagione prima dell’uscita in sala. Best seller del 2020, ad aumentare l'attesa dell'uscita del film in sala sono stati sicuramente anche i due attori protagonisti: Jessie Buckley e Paul Mescal. A rendere noti questi dati è stato lo Shakespeare Birthplace Trust, l’ente che gestisce i principali luoghi shakespeariani di Stratford-upon-Avo, ovvero la casa natale del Bardo, il cottage di Anne Hathaway e Shakespeare’s New Place, dove il drammaturgo morì nel 1616. Ogni anno questi siti attirano circa 250 mila visitatori provenienti da Europa, Stati Uniti e Asia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Hamnet, così un figlio perduto segnò il destino di Shakespeare e ispirò un capolavoro del teatroLa morte di Hamnet, il figlio di William Shakespeare, ha lasciato un segno profondo nella vita del drammaturgo.

