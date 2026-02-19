cineturismo il successo di hamnet moltiplica le visite nei luoghi di shakespeare

È uno dei film favoriti agli Oscar ma il suo successo si misura già al di fuori delle sale: Hamnet, la nuova opera della regista (già premiata dall’Academy per Nomadland ) Chloé Zhao, spinta da recensioni entussiastiche e gradimento del pubblico, ha prodotto in un solo mese una nuova ondata di turisti a Stratford-upon-Avon, città natale di William Shakespeare nell’Inghilterra centrale. Secondo lo Shakespeare Birthplace Trust circa 250mila persone provenienti da Regno Unito, Europa, Stati Uniti, Cina e altri paesi visitano ogni anni i siti storici shakespeariani: la casa d’infanzia del Bardo, la casa di famiglia di Anne Hathaway (la sua futura moglie) e la casa di Stratford dove il bardo morì nel 1616. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Hamnet, così un figlio perduto segnò il destino di Shakespeare e ispirò un capolavoro del teatroLa morte di Hamnet, il figlio di William Shakespeare, ha lasciato un segno profondo nella vita del drammaturgo.

“Hamnet – Nel nome del figlio”, lutto e catarsi all’origine di un capolavoro di ShakespeareLa notizia ha scosso il mondo teatrale e cinematografico: Chloé Zhao porta sul grande schermo “Hamnet – Nel nome del figlio”, il film ispirato alla tragedia di Shakespeare.

