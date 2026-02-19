Cineturismo il successo di Hamnet moltiplica le visite nei luoghi di Shakespeare
È uno dei film favoriti agli Oscar ma il suo successo si misura già al di fuori delle sale: Hamnet, la nuova opera della regista (già premiata dall’Academy per Nomadland ) Chloé Zhao, spinta da recensioni entussiastiche e gradimento del pubblico, ha prodotto in un solo mese una nuova ondata di turisti a Stratford-upon-Avon, città natale di William Shakespeare nell’Inghilterra centrale. Secondo lo Shakespeare Birthplace Trust circa 250mila persone provenienti da Regno Unito, Europa, Stati Uniti, Cina e altri paesi visitano ogni anni i siti storici shakespeariani: la casa d’infanzia del Bardo, la casa di famiglia di Anne Hathaway (la sua futura moglie) e la casa di Stratford dove il bardo morì nel 1616. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Hamnet, così un figlio perduto segnò il destino di Shakespeare e ispirò un capolavoro del teatroLa morte di Hamnet, il figlio di William Shakespeare, ha lasciato un segno profondo nella vita del drammaturgo.
“Hamnet – Nel nome del figlio”, lutto e catarsi all’origine di un capolavoro di ShakespeareLa notizia ha scosso il mondo teatrale e cinematografico: Chloé Zhao porta sul grande schermo “Hamnet – Nel nome del figlio”, il film ispirato alla tragedia di Shakespeare.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cineturismo 2026: le destinazioni da vedere dal vivo dopo averle amate davanti allo schermo; Alla ricerca dei set di film e tv, il cineturismo genera 600 milioni l'anno; Favignana guarda al cineturismo: è la Itaca del colossal di Nolan; Cineturismo: come i set di film e TV generano 600 milioni all’anno.
Alla ricerca dei set di film e tv, il cineturismo genera 600 milioni l'annoIl cineturismo, che secondo gli operatori sarebbe meglio ormai definire media tourism, in Italia genera circa 600 milioni di euro l'anno e 1,3 milioni di pernottamenti direttamente collegati a film e ... ansa.it
Dopo il successo della sedicesima edizione, Antifestival torna nel 2026 con una nuova energia. La XVII edizione è un’evoluzione: non solo crescita, ma trasformazione. Un movimento che apre nuovi spazi e ridefinisce la creatività contemporanea. Da sempre l facebook