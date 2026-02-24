Il sindacato di polizia Sap | restituiremo i soldi a chi ha donato per la raccolta fondi di Cinturrino

Il sindacato di polizia Sap annuncia che restituirà i soldi raccolti durante l’iniziativa di solidarietà, perché avevano sbagliato nel valutare le esigenze del collega. Circa mille persone avevano partecipato alla donazione, convinti di aiutare qualcuno in difficoltà a causa di problemi legati al servizio. La decisione nasce dopo aver riconosciuto l’errore e la volontà di correggerlo. La restituzione inizierà nelle prossime settimane.

Il Sindacato autonomo di polizia restituirà l'intera somma devoluta alle circa mille persone che hanno contribuito alla raccolta fondi per sostenere la tutela legale di Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di 41 anni gravemente indiziato del reato di omicidio volontario di Mansouri Abderrahim, avvenuto il 26 gennaio nel parco di Rogoredo. La raccolta era stata lanciata dal Sap alcuni giorni dopo il fatto., "Quanto emerso negli ultimi giorni - spiega il segretario generale del Sap, Stefano Paoloni - denota la gravità dei fatti e dei comportamenti tenuti nel boschetto di Rogoredo dagli operatori di polizia e in primis da Carmelo Cinturrino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Caso Rogoredo, il Sindacato autonomo di polizia restituisce i fondi a sostegno di CinturrinoDopo gli sviluppi dell’inchiesta sul vice ispettore accusato di aver inscenato la morte di Abderrahim Mansouri, il Sap corregge la rotta e chiede scusa ai cittadini ... laprovinciadivarese.it

Carmelo Cinturrino adesso è triste e pentito: Chiedo scusa a tutte le divise e per aver tradito la fiducia dei cittadini. Il sindacato Sap restituisce le offerte della ...Il legale dell’ex agente rinchiuso a San Vittore: Ha ammesso le sue responsabilità, ma quella sera a Rogoredo ha avuto veramente paura. Dopo le parole del vicepremier Salvini arrivano quelle del pre ... ilgiorno.it

