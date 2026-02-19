Il cielo del 20 febbraio 2026 si apre con la Luna in Ariete, causando una forte carica di energia e determinazione. Questa posizione lunare fa scattare un impulso a muoversi subito, anche per chi tende a procrastinare. Il Sole nei Pesci aggiunge un tocco di sensibilità e intuizione, stimolando la riflessione. La combinazione di questi due astri spinge le persone a reagire rapidamente e a prendere decisioni importanti. La giornata si preannuncia ricca di spunti per agire con maggiore sicurezza.

© Romadailynews.it - Oroscopo del 20 Febbraio 2026. Luna in Ariete e il Sole nei Pesci

