Oroscopo del 20 Febbraio 2026 Luna in Ariete e il Sole nei Pesci
Il cielo del 20 febbraio 2026 si apre con la Luna in Ariete, causando una forte carica di energia e determinazione. Questa posizione lunare fa scattare un impulso a muoversi subito, anche per chi tende a procrastinare. Il Sole nei Pesci aggiunge un tocco di sensibilità e intuizione, stimolando la riflessione. La combinazione di questi due astri spinge le persone a reagire rapidamente e a prendere decisioni importanti. La giornata si preannuncia ricca di spunti per agire con maggiore sicurezza.
Il cielo di domani, 20 febbraio 2026, ci regala una spinta propulsiva notevole. La Luna nel segno dell’Ariete accende la miccia dell’azione, spingendo anche i più pigri a darsi da fare. Tuttavia, l’ingresso del Sole nel segno dei Pesci ammorbidisce i contorni, invitandoci a non dimenticare l’empatia e l’ascolto interiore. Nella nostra Roma, questo si traduce in una mattinata di corsa tra impegni e traffico, seguita da una serata dove il bisogno di romanticismo e di “staccare la spina” diventerà prioritario. Un venerdì di fuoco e acqua, perfetto per chi sa osare con il cuore. Ariete (21 marzo – 19 aprile). 🔗 Leggi su Romadailynews.it
