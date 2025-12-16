Tra i sapori e il Natale successo a Seiano per Il Villaggio del Gusto

A Seiano, il Natale si è manifestato con un’atmosfera autentica e coinvolgente, fondendosi con il patrimonio storico e le tradizioni locali. Tra sapori, luci e momenti di convivialità, il borgo si è trasformato in un luogo magico dove il senso di comunità si è rafforzato, regalando a residenti e visitatori un’esperienza natalizia ricca di emozioni e autenticità.

© Primacampania.it - Tra i sapori e il Natale successo a Seiano per Il Villaggio del Gusto SEIANO (NA) – A Seiano il Natale non è arrivato all'improvviso: è emerso con naturalezza, quasi affiorando dalle pietre antiche del borgo, insinuandosi nei vicoli, sulle terrazze affacciate sul mare e dentro le consuetudini più autentiche della comunità. E lo ha fatto con un successo pieno, partecipato, sentito. Nei fine settimana del 6 e 7 dicembre e poi ancora del 13 e 14, l'antico cuore di Vico Equense si è trasformato nel "Villaggio del Gusto", rivelandosi un'esperienza capace di unire tradizione, convivialità e immaginazione. Un piccolo universo festoso che ha richiamato famiglie, visitatori e curiosi, restituendo al borgo una vitalità luminosa e condivisa.

