Il Gruppo Collis detta le regole per la vendemmia 2026 in Oltrepò | 10 giorni di tempo per accettare

Il Gruppo Collis ha stabilito le regole per la vendemmia 2026, dopo aver acquisito Terre d’Oltrepò, una cooperativa in crisi. La decisione influisce su tutti i viticoltori locali, che ora devono comunicare se intendono conferire le uve entro dieci giorni. Questa scelta mira a pianificare la produzione e gestire meglio le risorse. I viticoltori devono rispettare la scadenza per evitare complicazioni nelle consegne. La questione riguarda circa 200 agricoltori della zona.

Broni (Pavia), 24 febbraio 2026 – Potranno conferire le uve della prossima vendemmia a Collis Veneto Wine Group i viticoltori di Terre d'Oltrepò, la cooperativa fallita e acquisita dal gruppo. Per farlo dovranno versare 1500 euro come soci in prova e 500 euro per ciascun ettaro con un minimo di tre. Terre d'Oltrepò, è il mese decisivo: la super cooperativa veneta per uscire dalla crisi e darsi un futuro Alla fine della vendemmia riceveranno in due tranche il pagamento per le uve conferite e, se supereranno, i 200mila quintali, Collis che conta 2000 soci fra le province di Verona, Vicenza e Padova potrà pensare a un piano industriale.

