Terre d’Oltrepò bicchiere pieno | Collis vuole anche La Versa

Terre d’Oltrepò conferma l’interesse per la cantina La Versa, che si aggiunge alle offerte del gruppo Collis Veneto Wines. La collaborazione mira a integrare La Versa nel percorso di sviluppo e valorizzazione del territorio, rafforzando la presenza di questa realtà nel panorama vinicolo locale. Attualmente, non sono previste altre proposte o alternative, consolidando così l’impegno di Collis nel rafforzare le proprie attività nella zona dell’Oltrepò Pavese.

Broni (Pavia) – «Oltre a quella del gruppo Collis Veneto Wines non esistono altre offerte sul tavolo e la cantina La Versa è parte integrante del percorso al quale si sta lavorando». L’assessore regionale all’agricoltura, Alessandro Beduschi, rimette a posto le pedine sulla scacchiera di Terre d’Oltrepò, in liquidazione coatta e di fatto commissariata. I timori di una parte dei soci della cooperativa, proprietari di vigneti che si trovano nella parte più alta della provincia nei pressi di Santa Maria della Versa, sono nati martedì, quando a Casteggio si è tenuto un incontro tecnico con i produttori della prima collina e i vertici di Collis. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

