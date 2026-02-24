Il filmato che non lascia più dubbi sulla tragedia di Capodanno costata la vita a 41 ragazzi

Un video mostrato dalla procura di Sion chiarisce la dinamica della tragedia di Capodanno, che ha causato la morte di 41 giovani. La registrazione, depositata lunedì 23 febbraio, mostra chiaramente le conseguenze di un incidente in un locale di Crans Montana. La scena ripresa rivela dettagli che fino ad ora erano rimasti nascosti, lasciando meno margini di interpretazione. La diffusione di questo filmato apre nuove prospettive sull’accaduto.

U n video shock, depositato lunedì 23 febbraio dalla procura di Sion, mette fine ai dubbi sulla strage del “Le Constellation” di Crans Montana. Le immagini mostrano Cyane, la cameriera con il casco, mentre trasporta due bottiglie di champagne con candele pirotecniche accese. Lutto: gli esercizi pratici per superarlo e tornare (finalmente) a vivere. guarda le foto Leggi anche › Usata per la prima volta in Svizzera “Sarco”, la capsula del suicidio assistito Sulle spalle di un collega, la ragazza alza il braccio: le scintille sfiorano i pannelli fonoassorbenti per appena due secondi. È l’inizio dell’inferno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Bayern Monaco, deciso il futuro di Upamecano: rinnova o no? Rivelazione che non lascia più dubbiIl Bayern Monaco ha preso una decisione sul futuro di Upamecano.

Ricci Juventus, la verità sullo scambio con il Milan che comprende Gatti: l’ultimissima voce non lascia più dubbiRecenti indiscrezioni indicano uno scambio tra Juventus e Milan che coinvolge anche Federico Gatti.

Il video mai visto del generale cinese che rifiutò di sparare a Tienanmen: «Non voglio passare alla storia come un peccatore criminale»La violazione dei diritti umani e civili in Cina non è più all'ordine del giorno. Ma dall'armadio degli scheletri del Partito comunista è uscito ora il resoconto drammatico del processo subito dal ...

