Paesi sicuri ok Ue all' Italia | centri in Albania Meloni verso una clamorosa vittoria

Il Consiglio Ue approva la proposta sui Paesi terzi sicuri, dando il via libera all’accordo sul nuovo regolamento rimpatri. Il risultato che il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aspettava per proporre al Consiglio dei ministri il disegno di legge che riesca a sbloccare l’utilizzo dei centri in Albania. L'Unione europea, in particolare, ha stabilito che i paesi di origine che devono essere ritenuti sicuri sono Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia. Ciò vuol dire che a chi proviene da questi Paesi saranno applicate le nuove procedure che prevedono l’ esame accelerato oppure la possibilità che la loro istanza venga esaminata in un Paese terzo (extra Ue) dal quale sono transitati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Paesi sicuri, ok Ue all'Italia: centri in Albania, Meloni verso una clamorosa vittoria

